Consiglio Comunale, "Bagnara Aperta": "maggioranza resta in piedi grazie ai consiglieri di minoranza Oriana e Bagnato"

Bagnara ApertaBAGNARA CALABRA - Il gruppo Bagnara Aperta a conclusione dell'ultimo consiglio comunale del 7 luglio scorso ritiene di dover fare alcune considerazioni.

<<Una settimana fa abbiamo chiesto con un comunicato alle minoranze ed ai dissidenti di maggioranza con un atto di responsabilità di mandare a casa l'esecutivo cittadino incapace di incidere positivamente sui problemi del paese. Prendiamo atto che la maggioranza resta in piedi, la consigliera critica di maggioranza Zoccali ed i consiglieri di minoranza Oriana e Bagnato votano insieme alla maggioranza e garantiscono il numero legale in prima convocazione. Scelta legittima la loro, ma riteniamo sia corretto informare i cittadini su come stanno le cose, su chi in consiglio comunale con il proprio voto e la propria presenza legittima l'azione politica dell'attuale esecutivo. Scelta molto simile a quella che negli anni precedenti al dissesto fecero i due consiglieri PD, come noto stampella all'occorrenza della maggioranza di centrodestra, come con orgoglio affermato ieri dall'assessore Oliverio.

Concludiamo rammentando alla D.ssaZoccali titolare alla delega all'edilizia scolastica che ieri ha fatto un excursus sulle cose fatte, che per tre anni i nostri ragazzi hanno posticipato la loro entrata a scuola per una evidente mancanza di programmazione della sua maggioranza e che anche quest'anno ci potrebbero essere dei problemi accentuati dalla necessità del distanziamento sociale. Auspichiamo che oltre all'autocelebrazione in consiglio comunale, si lavori per garantire il diritto allo studio ai ragazzi e che per il prossimo anno scolastico suoni per tutti la campanella>>.