Anche a Bagnara raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini

Lega racclta firme a Bagnara CalabraGazebo della Lega in piazza anche a Bagnara Calabra sabato 4 luglio per la campagna tesseramento 2020 e per la raccolta firme #stopcartelle, #stopclandestini e #stopvitalizi.

Si punta alla sospensione delle cartelle di Equitalia, a fermare la sanatoria dei clandestini, difendere i decreti sicurezza e dire basta ai vitalizi. Questa la piattaforma programmatica della manifestazione. E a Bagnara Calabra in Piazza Rosario Villari il gazebo ha ospitato, oltre ad alcuni militanti e simpatizzanti, anche la referente per Bagnara della Lega Luana Bagnato. A fare gli onori di casa Giuseppe Pirrotta appena nominato Referente per la Circoscrizione Tirrenica del partito di Matteo Salvini.

