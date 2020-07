Il 4 luglio manifestazione a Polistena per celebrare il 50° anniversario dell'elezione a Sindaco di Girolamo Tripodi

Manifesto 50.mo Ann1970 – 2020: SENZA MEMORIA NON C’E’ FUTURO

Il 4 luglio 2020 è una data storica per Polistena, per la Piana di Gioia Tauro e per la Calabria. 50 anni fa, il 4 luglio 1970, Girolamo Tripodi, a furor di popolo, veniva eletto per la prima volta Sindaco di Polistena, dopo aver riportato alle elezioni del 7 giugno 1970 un grande successo personale, che aveva consentito al Partito comunista Italiano di conquistare la vittoria e di ottenere la maggioranza assoluta. Con l’elezione a Sindaco di Girolamo Tripodi e con la nuova Giunta ed il nuovo Consiglio Comunale cominciò un’altra storia.

Una storia di riscatto, di progresso civile e di crescita sociale e culturale che durerà 35 anni e che ha cambiato il volto di Polistena e di cui fu assoluto ed innegabile protagonista Girolamo Tripodi. Va, inoltre, ricordato che in quegli anni Girolamo Tripodi, alla guida del comitato dei Sindaci e da parlamentare della Repubblica, fu anche artefice di memorabili battaglie contro la ‘ndrangheta, per la legalità e per la difesa dell’ambiente. Pertanto, la Fondazione Girolamo Tripodi ritiene opportuno e doveroso celebrare nel modo più significativo il 50° anniversario dell’elezione di Girolamo Tripodi a Sindaco di Polistena. A tal fine, pur tenendo conto della situazione di emergenza sanitaria e nel pieno rispetto delle norme vigenti, SABATO 4 LUGLIO ALLE ORE 18,30 A POLISTENA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, si svolgerà una manifestazione pubblica per ricordare l’evento e per raccontare una storia che non va dimenticata. Nel corso dell'iniziativa, unitamente al ricordo di Girolamo Tripodi e della sua elezione a Sindaco della città di Polistena, si terrà la presentazione in prima nazionale del nuovo libro di Enzo Ciconte “ALLE ORIGINI DELLA NUOVA ‘NDRANGHETA. IL 1980 – LE REAZIONI DEL PCI E LE CONNIVENZE DELLA POLITICA E DELLA MAGISTRATURA” (Rubbettino editore).

La manifestazione sarà presieduta da Michelangelo Tripodi (Presidente Fondazione Girolamo Tripodi) e sarà coordinata da Arcangelo Badolati (giornalista caposervizio Gazzetta del Sud).

Parteciperanno:

Enzo Ciconte (autore del libro)

Giuseppe Lavorato (già deputato del P.C.I.)

Vincenzo Macrì (già Procuratore Generale delle Marche)

Franco Mileto (Dirigente Scolastico ITIS “Conte Milano” di Polistena)

Pantaleone Sergi (giornalista e scrittore)

E’ prevista la testimonianza di Domenico Derna e Giuseppe Pisano (Consiglieri Comunali del P.C.I. nel 1970) e di Antonio Floccari (scrittore).

Tenere viva la memoria, nello spirito dell’impegno della Fondazione, costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

La Fondazione Girolamo Tripodi

Manifesto 50.mo Anniversario