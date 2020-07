BAGNARA CALABRA Tampone negativo per il dipendente comunale, arriva la nota del Comune

Municipio BagnaraIl tampone effettuato nella giornata di ieri nei confronti di un dipendente comunale ha dato esito negativo. Il funzionario rientrerà dunque in servizio già domani a Palazzo San Nicola.

Si ringrazia l'Ufficio Prevenzione dell'Asp di Reggio Calabria per la celerità nel riscontro, necessaria per assicurare la ripresa, a pieno regime e senza timori, della vita amministrativa e politica presso la nostra Casa Comunale. A tal proposito, si comunica che nella giornata di domani si provvederà ad effettuare la nuova convocazione per la seduta rinviata del consiglio comunale che, nel rispetto delle normative anti-Covid-19, si terrà a porte chiuse, assicurando tuttavia la trasmissione dei lavori in streaming tramite il canale YouTube del Comune. La seduta verrà convocata per la prima data utile ai sensi dell'art. 22 c. 6 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, secondo cui la Convocazione, per le sedute ordinarie, è da comunicarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima rispetto alla data stabilita.