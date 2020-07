PALMI Tutto pronto per il restyling dell'area del macello

palmi - palazzo san rocco Ultimo briefing prima di procedere con la fase operativa dei lavori presso l’area del macello. Il piazzale, crocevia importante per la circolazione nella nostra città, con il supporto dell’Ente Comunale, sarà riqualificato dall’Associazione Prometeus, che ancora una volta donerà ad un angolo della città un aspetto completamente rinnovato.

I lavori non si limiteranno infatti alla sola sede stradale, ma comprenderanno anche la cartellonistica, i marciapiedi e molto altro. Si rinnova dunque la stretta collaborazione tra il Comune di Palmi e Prometeus, esempio virtuoso di associazionismo attivo, che in questi anni ha regalato tanto alla città. Una sinergia della quale siamo particolarmente orgogliosi, per i benefici che questa porta alla collettività e che, ne siamo certi, regalerà grandissimi progetti per il futuro. Rivolgiamo dunque un caloroso ringraziamento al presidente Saverio Petitto e a tutti i soci per il lavoro svolto.

Così il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio sulla pagina fecebok del Comune