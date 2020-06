BAGNARA CALABRA Ex Scuola Elementare di Pellegrina: Michele Spoleti chiede un intervento di bonifica dell'area

ex scuola elementare pellegrinaIl Consigliere Comunale Michelangelo Spoleti, scrive al Sindaco Gregorio Frosina e alla Dott.ssa Vincenzina Barilà che nelle ultime settimane si sta occupando dell'emergenza rifiuti a Bagnara Calabra.

<<Il sottoscritto Consigliere Comunale Michelangelo Spoleti, dopo aver segnalato più volte in questi mesi che, a seguito di interventi di pulizia e taglio di erbacce da parte di associazioni presso il cortile della ex SCUOLA ELEMENTARE di PELLEGRINA, si è creato un accumulo di RIFIUTI, e da allora non è stato ancora rimosso. Si ricorda, che questa area si trova al centro del paese, confinante con la SCUOLA MATERNA “Volto Santo” e a meno di 50 metri dalla Chiesa e dalla Piazza centrale di Pellegrina.

Si CHIEDE con URGENZA una relazione dello stato dei luoghi e un intervento di bonifica dell’area dove insiste ad oggi una mini DISCARICA di RIFIUTI che potrebbe causare danni di natura igienico sanitaria alla comunità di Pellegrina>>.