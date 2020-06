BAGNARA CALABRA "BagnaraAperta", "il governo cittadino ha fatto troppi danni. I consiglieri comunali si assumano le proprie responsabilità"

Bagnara Aperta Il gruppo Bagnara Aperta ritiene di dover fare una propria riflessione riguardo la convocazione del consiglio comunale per il giorno 29 giugno 2020. Chiaramente in attesa di poter leggere gli atti inerenti la seduta consiliare ed intervenire come sempre nel merito, le considerazioni odierne saranno squisitamente di carattere politico.

I malumori di alcuni componenti di maggioranza che non hanno firmato il documento programmatico posto loro dal sindaco ci inducono a pensare che è in atto una crisi irreversibile che potrebbe configurare la mancanza dei numeri necessari per avere la maggioranza in consiglio comunale. Il nostro pensiero è chiaro da tempo, riteniamo che il governo cittadino abbia fatto fin troppi danni, ha decisamente fallito e non ha saputo dare le risposte necessarie alle problematiche cittadine. Riteniamo che il loro tempo sia concluso, quindi chiediamo ai dissidenti ed alle minoranze consiliari di assumersi la responsabilità di mandare a casa questo esecutivo.

Lunedì i consiglieri comunali (TUTTI) dovranno assumersi delle responsabilità; le strade sono due: tenere in piedi per altri due anni, fino a fine legislatura un’amministrazione assente ed incapace di incidere sui problemi del paese, oppure come auspicano gran parte dei cittadini concludere, mettere la parola fine ad un'esperienza amministrativa fallimentare. Ognuno lunedì si assuma le proprie responsabilità.

Nta stampa di "Bagnara Aperta"