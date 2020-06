BAGNARA CALABRA Imu aree edificabili, Santa Parrello (RpB) chiede che venga accolta la richiesta di Cittadinanza Attiva Pellegrina

imuNota stampa di Santa Parrello (RpB) sulla richiesta dell’associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”, relativamente alla fissazione di un Consiglio comunale con ordine del giorno la revisione dei valori venali delle aree edificabili ai fini IMU.

<<La sottoscritta Santa Parrello, in qualità di consigliere comunale del gruppo “Rinascita per Bagnara”, relativamente alla richiesta inoltrata dall’associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” con la quale si richiede la fissazione di un Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno: “Revisione dei valori venali delle aree fabbricabili con adeguamento degli stessi al valore di comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione “; condividendone il contenuto, avendo la scrivente presentato nell’arco di questa legislatura varie interrogazioni in merito alla suddetta questione, chiede di conoscere le Sue determinazioni in merito all’accoglimento della richiesta.

Nel caso di diniego, si fa promotrice, sin da subito, di una raccolta di firme tra i consiglieri, al fine di raggiungere il numero legale previsto dal regolamento per la richiesta della fissazione di un Consiglio comunale straordinario avente ad oggetto la ben nota questione IMU. Tutto ciò per porre fine ad un’ingiustizia che si protrae ormai da troppo tempo e che, oltre a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che li rappresentano, rischia di arrecare un grave danno allo stesso entecomunale, attesi i risvolti giudiziari ed economici che ne sono scaturiti.