PALMI Approvata in Commissione la riduzione del 60% dell'IMU per chi apre una nuova attività commerciale

Comune di Palmi Ieri, nel corso della riunione della commissione consiliare competente, è stata approvata la riduzione del 60% dell'IMU, fino ad un massimo di tre anni, per chi aprirà nuove attività commerciali. La proposta sarà presto portata all'attenzione del Consiglio Comunale.

<<Riteniamo - afferma il sindaco Giuseppe Ranuccio - si tratti di una importantissima agevolazione che, malgrado potrà comportare qualche sacrificio economico per l'Ente, incentiverà certamente l'economia locale. Abbiamo deciso di portare avanti con forza e determinazione questo benefit, per dare un impulso importante a chi decide di investire nella nostra Città, facendo si che l'economia cittadina possa trarne linfa vitale. Siamo certi che questo progetto faciliterà gli investimenti da parte di chi vorrà avviare una nuova attività commerciale. Il rilancio economico passa inevitabilmente anche attraverso il sostegno di questo settore, vera colonna portante del tessuto socio-economico della nostra cittadina. Abbiamo inoltre in programma di promuovere altre iniziative in favore delle attività produttive e commerciali, con l'obiettivo ultimo di ampliare l'offerta non solo ai nostri concittadini ma anche ai visitatori che auspichiamo sempre più numerosi, promuovendo così l'immagine della nostra bellissima Palmi>>.

Red