PALMI Costruzione Ospedale della Piana, al via la pulizia e la bonifica dell'area

Giuseppe Ranuccio

Accogliamo con grande entusiasmo l'avvio di operazioni che significano un passo importantissimo per il prosieguo dell'iter di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana. La notizia ci è stata appena comunicata e tutto ciò non può che ravvivare il nostro ottimissimo. Si tratta di lavori propedeutici alla chiusura della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo, uno step fondamentale per la conclusione dell’iter burocratico in corso. Dobbiamo insistere ed essere fiduciosi, seppur a rilento e con ritardi mostruosi, infatti, il percorso sta andando avanti. Non abbasseremo la guardia e terremo alta l'attenzione, la sanità è per noi al primo posto e non ci fermeremo davanti a nulla pur di vedere garantito questo fondamentale diritto dei cittadini>>.

Così il Zindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio sulla pagina facebook del Comune