BAGNARA CALABRA Rifiuti abbandonati per strada, il Comune pubblica le foto su facebook

foto abbandono rifiuti Per contrastare l’abbandono dei rifiuti il Comune di Bagnara Calabra ha pubblicato sulla propria pagina facebook le immagini di alcuni cittadini immortalati a depositare sacchetti di spazzatura nei pressi della stazione.

Di seguito il testo che accompagna le foto rese note sui social: <<Pubblichiamo un estratto di immagini tratte dall’impianto di videosorveglianza, relative ad indagini svolte nei confronti di cittadini che si sono resi attori di comportamenti più che imbarazzanti!! Tali deprecabili azioni, oltre che influenzare negativamente l’immagine del paese e le sue condizioni di vivibilità, possono comportare rischi per la salute pubblica. La Polizia Locale ricorda a tutti i cittadini che ogni violazione accertata ai sensi delle vigenti norme in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani sarà assoggettata alle sanzioni previste dai regolamenti comunali in tale materia che nel caso specifico, prevedono una sanzione di € 400. Diverse sono le contravvenzioni che sono in fase di notifica ai trasgressori. Si invitano i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni sindacali che regolano il conferimento dei rifiuti>>.