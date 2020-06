BAGNARA CALABRA Rifiuti, il Comune chiama a raccolta commercianti ed esercenti

Incontro Comune - RifiutiIncontro stamane al Comune di Bagnara Calabra per spiegare e presentare ai commercianti il nuovo calendario della raccolta differenziata per le utenze commerciali. A rappresentare il Comune della cittadina della Costa Viola il vicesindaco Mario Romeo e l’assessore Francesco Oliverio, presente inoltre, oltre al Coordinatore della Polizia Locale, Pasquale De Marco, e al Comandante della Stazione Carabineri di Bagnara Calabra Davide Lombardo, la dott.ssa Vincenzina Barilà, consulente del Comune di Bagnara Calabra per la raccolta differenziata dei rifiuti.

I commercianti, pur non nascondendo le difficoltà a cui sono andati incontro in questi anni, nell’evidenziare la necessità di avere un servizio efficiente e funzionante, hanno ribadito che da parte della categoria ci sarà la massima collaborazione.