Gaetano (Lega), Salvini da Reggio: "per le comunali il centrodestra sarà unito"

Matteo Salvini Reggio Calabria

Il leader della Lega, Matteo Salvini, nella conferenza stampa tenuta stamane a Reggio Calabria ci ha indicato con tutta la sua autorevolezza la strada da seguire per le prossime elezioni comunali delle città capoluogo. "Lavoreremo - ha detto Salvini - per unire il centrodestra, consigliando di essere compatti e innovativi. A Crotone come a Reggio - ha precisato Salvini - ci presenteremo con il simbolo della Lega".