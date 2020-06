Emergenza rifiuti nella locride, stamane assemblea straordinaria dei sindaci

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro

Il Presidente del Comitato dei Sindaci Giuseppe Campisi

L’assise è stata aperta dai saluti del Presidente Campisi che ha sottolineato la gravità della situazione, mentre Caterina Belcastro ha invitato i colleghi a trovare una soluzione unitaria al problema assumendo una determinazione comune.Dopo ampia discussione si è addivenuti a chiedere al Prefetto un intervento presso le Organizzazioni Sindacali per scongiurare un ulteriore blocco dell'impianto di Siderno dovuto allo sciopero dei lavoratori di Ecologia programmato per la prossima settimana.Di chiedere, altresì, un incontro congiunto alla Regione e alla Città Metropolitana per programmare la gestione dei flussi dei rifiuti in entrata e in uscita presso l'impianto di Siderno al fine di garantire con certezza il regolare svolgimento del servizio durante la stagione estiva.I Sindaci sono, comunque, determinati ad adottare Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'igiene pubblica per salvaguardare la salute dei propri cittadini.