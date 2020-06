A Palmi pulizia e livellamento delle spiagge

Palmi - Pulizia e livellamento spiagge Iniziati a Palmi i lavri di pulizia e livellamento del litorale. <

Il lavoro ha infatti eliminato il fastidioso dislivello presente tra le scale di accesso e la spiaggia stessa, creatosi a seguito delle ultime mareggiate, rendendole scomode, se non addirittura pericolose. La facilità di accesso e la fruibilità delle e spiagge sono di grande importanza per noi, per questo motivo presto installeremo nuovamente anche le docce e le passerelle per i cittadini a ridotta capacità motoria>>.