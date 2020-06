Buonsenso e “senso comune”

Asdi Peppino Maisano

Si sente dire spesso di un buon o mal governo che è merito o colpa degli elettori di averlo votato. Tale assunto è una delle tante iperboli pop che vagano liberamente per l’intero Paese, quando non una generica e abusata alterazione concettuale, grave per chi dovrebbe invece conoscere, i meccanismi di legge che determinano gli esiti elettorali.

In realtà, nei fatti, governo e opposizione, sono il risultato di una legge elettorale votata dal Parlamento, quasi sempre ad ogni vigilia delle consultazioni generali, con la quale si effettua, a scrutini chiusi, l’assegnazione dei seggi nei due rami del Parlamento.

E’ il sistema elettorale, pertanto, lo strumento di calcolo con il quale si ricavano i risultati elettorali, il numero di seggi cioè, spettante a ciascuna formazione politica da occupare in Parlamento che nei conteggi dei voti ha superato lo “sbarramento” inserito e previsto dalla norma, e non la somma aritmetica pura e semplice di voti espressi, come i più ingenui continuano a credere, a stabilire chi deve governare il Paese e chi stare invece all’opposizione. Possiamo dunque dire, che il governo del Paese dipende dalla volontà dei cittadini in senso virtuale, ma sostanzialmente è preventivato-condizionato da predefinite alchimie di regole che si traducono in legge, per concertare la quale le forze politiche, di norma, si lambiccano la mente per anni fino a lacerarsi all’interno e tra loro, e rasentare addirittura le crisi dei governi prima di votarla

Due sole volte, da quando è nata la Repubblica, in Italia gli esiti elettorali sono andati nel verso opposto alle previsioni delle vigilie, ovvero non in linea con lo spirito della legge elettorale e in controtendenza col sistema di alleanze politiche in essa consacrato. La prima volta è stata col Referendum istituzionale del 2-3 giugno/46 (Monarchia – Repubblica), in cui ha vinto la Repubblica e non la Monarchia, come gli eserciti di cortigiani concentrati a Roma e tutti gli altri fedeli disseminati nelle periferie d’Italia avrebbero desiderato(si ricordi che ci sono voluti 7 –sette!- giorni perché la Suprema Corte di Cassazione proclamasse ufficialmente il risultato referendario). La seconda volta è accaduto con le recenti elezioni politiche generali del 4 marzo 2018, in cui il quasi 33% di voti andato ai 5S ha scompaginato tutte le previsioni, sconsacrando il sistema elettorale appena votato alla vigilia e predisposto per altri diversi sbocchi politici-governativi, introducendo nel Paese una sostanziale variante politica imprevista e nuova, ancora sotto gli occhi di tutti perché all’opera, malgrado tutte le corazzate dispiegatele contro e lo tsunami spietato del Coronavirus-19.

La premessa un tantino corposa mi è stata necessaria per motivare qualche utile avvertenza circa le iniziative di gruppo cui necessiterebbe sin d’ora dare avvio se si vuole ipotizzare di allargare almeno un poco l’orizzonte alquanto buio che il nostro Comune si trova da molti lustri davanti. Perché solo dal confronto delle idee e dalla spinta dei sentimenti si arriva all’avvio delle iniziative, E da queste ultime alle determinazioni operative. A meno che non intendiamo sentenziare, a futura memoria, che tutti hanno troppo da perdere per volere davvero un’amministrazione seria, capace di mettere le cose a posto una volta per tutte! Torna utile riesumare qui il cosiddetto “buonsenso” di manzoniana memoria sulle reazioni alla peste per asserire che “c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune”

Tutti sappiamo, sebbene non osiamo dirlo liberamente e chiaramente ad alta voce, che la sfida da affrontare e la scommessa da vincere per chiunque s’insedierà dalla prossima volta a Palazzo San Nicola sarà il ricambio e la ristrutturazione dei Servizi più cruciali delle attività comunali,. Urge ribaltare l’indirizzo lungamente sperimentato e fallito che, in uno alla inettitudine e mediocrità di alcuni amministratori di vario colore (pur con qualche generoso distinguo), non è affatto estraneo da peccati e peccatucci che nel tempo hanno ridotto il Comune a un campo di sterpi, buono solo a far crescere debiti, rifiuti, cespugli e spine, anche per chi ha dato il là alla corsa all’indietro senza limite e senza fine.

La bonifica di un siffatto stato di cose deve quindi necessariamente passare innanzitutto dalla capacità di saper individuare un candidato a primo cittadino avente doti e qualità idonee per imporsi, non con l’arroganza o la prepotenza, ma con la forza di un carisma pubblicamente riconosciuto e accettato, derivante da una vissuta passione negli ideali, da un curriculum culturale sudato e sofferto, nonché dall’intenso e complicato lavoro di un’elevata professionalità.

Tali virtù, se eletto, aiuteranno il futuro Sindaco di Bagnara ad affrontare il primo gravoso problema che si troverà davanti e che sarà quello di dover recuperare in primo luogo la considerazione e la stima nel giudizio dei cittadini che amministra, e poi a farle risalire in necessaria quota, per valore e apprezzamento, soprattutto fuori dal Comune, nelle varie sedi istituzionali dove dovrà confrontarsi nell’opera del saper mandare avanti i numerosi problemi del Comune e della gente, dovendosi riconoscere a priori che il livello di valutazione e fiducia esterne attuali è men che zero, e che, nelle more del recupero che dovrà avviare, la comunità resterà sempre inchiodata al palo dell’incertezza prima che si faccia strada la svolta virtuosa di cui la cittadinanza ha irrinunciabile bisogno.

Il prevedibile tempo di selezione necessario per la sfrondatura dei molti rami da esaminare prima di fermarsi sul più idoneo e tirarlo dal mazzo, sarà lungo, duro e tormentato. Si rende pertanto urgente avviare fin da ora il delicato lavorio della sfrondatura per arrivare agli appuntamenti pronti e preparati alla scelta del ramo dritto, affilato e giusto, capace, a idea di chi promuove, di meritarsi prima il consenso dei cittadini, e poi di porre in essere le qualità necessarie per puntare lesto alla realizzazione del progetto di riscatto e di rinascita del Comune.

L’improvvisazione dell’ultima ora, come purtroppo insegnano le più recenti esperienze passate, provocherà inevitabilmente errori e quel ch’è più grave può causare il fallimento della consiliatura senza possibilità di appello o di rivalsa su qualcuno. Giova perciò ritornare al punto da dove siamo partiti per riaprire e chiudere con poche parole il discorso sul sistema elettorale, dovendosi innanzi tutto precisare che nel caso di Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come il nostro, vigono norme più semplici di quelle che si applicano per i Comuni con popolazione maggiore. Nel nostro caso, trattandosi di sistema maggioritario, viene pure incontro per la facile praticabilità delle norme in vigore che ci offrono l’eletto appena due ore dopo la fine degli scrutini.