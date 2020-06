Blocco conferimenti rifiuti discarica di Siderno, I Sindaci della Locride hanno chiesto un incontro al Prefetto di Reggio Calabria

I Sindaci della Locride hanno chiesto un incontro al Prefetto di Reggio Calabria Dott. Mariani per superare la grave situazione di crisi nell'ambito della gestione dello smaltimento dei rifiuti che si è venuta a creare a causa del blocco dei conferimenti presso l'impianto di Siderno.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro

Il Presidente del Comitato dei Sindaci Giuseppe Campisi

La situazione che si è determinata è insostenibile, anche e soprattutto, in vista della stagione estiva in quanto rischia di generare una situazione di grave emergenza sanitaria che non può essere fronteggiata dai Sindaci con i soli strumenti ordinari.