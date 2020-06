PALMI Missione zaino pieno, parte la raccolta solidale di materiale didattico

Raccolta materiale didattico - Palmi

Parte oggi ufficialmente il progetto "Missione zaino pieno" raccolta solidale di materiale didattico, che punta a sostenere le famiglie in difficoltà nel reperire il materiale scolastico necessario per i propri figli, realizzata in collaborazione con il Circolo Unicef di Palmi e le cartolibrerie della città.