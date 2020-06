Dir Lega

Giuseppe Pirrotta nominato Referente per la circoscrizione Tirrenica per la Lega, nominata la Segreteria Provinciale Un ringraziamento particolare all’On. le Cristian Invernizzi Segretario Regionale della Lega per la nomina dei referenti responsabili di Reggio e tutta la provincia, dimostrando ancora una volta lungimiranza in una fase estremamente difficile per il Paese e soprattutto per la Calabria.