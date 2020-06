VILLA SAN GIOVANNI Lorenzo Micari nuovo Coordinatore per la regione Calabria della Lega dei Meridionali

Foto Avv. Lorenzo MicariIl direttivo centrale dei Circoli della Lega dei Meridionali - riunitosi il 4 Giugno a Bruxelles - ha conferito mandato di Coordinatore per la regione Calabria all’Avv. Lorenzo Micari di Villa San Giovanni (RC). L’incarico, sottoscritto dal meridionalista siciliano, il giornalista Salvatore Albelice, avrà durata triennale e apre la fase costituente, di radicamento sul territorio regionale.

“Ringrazio il Presidente Albelice, tutti i rappresentanti dei Circoli che hanno a cuore gli interessi delle Terre del Sud ma, soprattutto, ringrazio il Prof. Vittorio Caminiti che ha risvegliato dentro di me quei sentimenti di appartenenza e di valorizzazione del territorio di cui lui è da sempre Maestro fiero e consapevole del patrimonio di risorse culturali e ambientali di cui la Calabria è proprietaria”. È quanto dichiara il neo coordinatore regionale Lorenzo Micari.

“Lavoreremo per difendere DIRITTI e rivendicare OPPORTUNITÀ: per la Calabria e per il meridione nell’interesse dell’Italia intera. Noi - prosegue Micari - non crediamo che parlare alla “pancia” del popolo, per risvegliare sentimenti identitari, possa bastare a risolvere i problemi storici del mezzogiorno. Crediamo in una visione politica nazionale che punti ad importanti investimenti strutturali, che convogli e concentri in modo strategico le risorse comunitarie al Sud, bypassando gli interessi della politica locale, per rilanciare gli investimenti privati e il lavoro”.

“Ho accettato l’incarico – conclude il neo coordinatore regionale - con responsabilità ma soprattutto con grande senso di orgoglio mediterraneo tipico degli uomini del Sud, liberi, determinati, schietti, solari e laboriosi ma che oggi devono iniziare a far sentire la loro voce perché i giovani del Sud possano contare in Europa senza esser costretti a lasciare le proprie Terre”.

Ufficio Stampa Circoli della Lega dei Meridionali - CALABRIA