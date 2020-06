BAGNARA CALABRA Vivibilità urbana, e somministrazione alimenti e bevande nelle ore notturne: nuova ordinanza del Sindaco

Vivibilità notturnaOrdinanza del sindaco Gregorio Frosina che adotta provvediementi urgenti per il contrasto a fenomeni di degrado della vivibilità urbana nelle ore notturne, e per il contrasto ai comportamenti di disturbo delle quiete pubblica. Vengono regolati inoltre gli orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, e sede fissa e fissate disposizioni in materia di attività sonore.

Il provvedimento completo è consultabile al seguente link:

http://www.comunebagnara.it/attachm…/…/298/ORDs_2020_175.pdf