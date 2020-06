BAGNARA CALABRA Chiusura Ufficio Postale Porelli: Santa Parrello (RpB) scrive al Direttore di filiale Poste di Reggio Calabria

Uff Post PorelliAnche Santa Parrello, consigliere comunale di "Rinascita per Bagnara", si occupa della perdurante chiusura dell'uffficio postale di Porelli. Di seguito pubblichiamo una lettera inviata dall'esponente di "Rinascita per Bagnara" all' Ing. Francesco De Marco, Direttore di filiale Poste Reggio Calabria, per chiedere informazioni relative alla riapertura dell’ Ufficio Postale.

La sottoscritta Santa Parrello, in qualità di consigliere comunale del gruppo “Rinascita per Bagnara” del comune di Bagnara Calabra, con la presente chiede di potere ricevere informazioni in merito alla riapertura dell’Ufficio postale di Porelli, sito in Bagnara Calabra.

Considerato che la suddetta filiale è stata chiusa temporaneamente a seguito dell’emergenza covid-19 che ha comportato l’adozione di provvedimenti e misure di sicurezza a tutela della comunità, tra cui una limitazione di personale presente negli uffici e, conseguentemente la chiusura temporanea di alcune filiali.

Rilevato che oggi l’attività degli uffici pubblici è ripresa a pieno regime, seppur nel rispetto delle norme imposte dai decreti governativi, come, peraltro, emerge dalle intenzioni espresse nel comunicato divulgato a mezzo stampa in data 16.5.20 da Poste Italiane.

Rilevato, infine, che l’ufficio postale di Porelli espleta un servizio essenziale per la comunità locale servendo un ampio bacino di utenza, costituita per la maggiore parte da anzian, in un territorio che ha una conformazione orografica che impone l'uso di un mezzo di trasporto per raggiungere i viciniori uffici postali di Bagnara centro e Pellegrina.

Pertanto, il perdurare della chiusura del citato Ufficio postale comporta notevoli disagi per gli abitanti della frazione, di Porelli, contribuendo ad aumentare le code, presso gli altri uffici postali del comune di Bagnara, con conseguente aumentato rischio di contagi. Sono, quindi, plurime le ragioni che impongono un celere ripristino di un servizio essenziale per la nostra comunità.

Confidando nella sensibilità e nell’impegno che da sempre contraddistingue la politica aziendale di Poste Italiane, al fine di garantire un servizio capillare su tutto il territorio nazionale, venendo incontro alle specifiche esigenze delle comunità locali, attendiamo fiduciosi notizie certe in merito alla riapertura della filiale Poste di Porelli.

Distinti saluti

Il consigliere comunale di “Rinascita per Bagnara“ Santa Parrello