Paola Lemma (UDC): "Il centrodestra reggino lavori unito al programma. E non ci saranno rivali alle comunali"

Lemma 2«Non c’è altro tempo da perdere. Il centrodestra deve portare a sintesi il confronto sul programma e stilare un progetto condiviso di rilancio della Città di Reggio Calabria, dopo lo sfascio prodotto dall’Amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà».

Si avvicinano a passo spedito le elezioni comunali di Reggio Calabria e la Commissaria Provinciale dell’Udc Paola Lemma prova a dare una scossa alla coalizione che ancora non ha definito il nome del candidato sindaco.

«Occorre uno sforzo di generosità e unità – dice ancora Paola Lemma – per il bene della Città messa a dura prova anche dall’emergenza Covid 19. Per questo valuto molto positivamente iniziative come quella proposta dal commissario provinciale di Fdi Denis Nesci che ha lanciato una piattaforma programmatica dal nome “La Città che vorrei”».

«I partiti del centrodestra reggino – prosegue la Lemma – hanno il compito di coinvolgere tutte le forze sane della Città per l’elaborazione di un programma in grado di parlare la lingua dei cittadini e di rispondere alle loro esigenze quotidiane. Consumato questo passaggio sarà assai semplice individuare insieme il nome del candidato sindaco in grado di incarnare il nostro sforzo comune. L’Udc continuerà, così come ha fatto per le elezioni regionali alle quali sono stati raggiunti risultati assai lusinghieri, a fare la propria parte e fornire indicazioni e idee, nonché a comporre una lista forte, qualificata e competitiva puntando prima di tutto e sopra ad ogni al programma che riterrà vincente per la Città. Cercando di riportare la discussione e l’attenzione solo sui temi che riguardano l’interesse dei cittadini. Lavorando sempre per l’unità e la coesione di un centrodestra che se marcerà unito non avrà rivali alle prossime elezioni comunali».

Paola Lemma, Commissaria Provinciale Udc, Città Metropolitana di Reggio Calabria