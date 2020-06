"Rinascita per Bagnara" condanna da sempre qualsiasi atto che offenda e ferisca l’immagine ed il decoro del paese

Atti Vand

Auspichiamo inoltre che insieme all’utilizzo della video sorveglianza che da anni sollecitiamo in innumerevoli interrogazioni scritte a ripristinare, la cittadinanza faccia un passo oltre, che dalla indignazione sacrosanta del web che è anche di tutti noi, senta il dovere di segnalare, di collaborare, di denunciare alle Forze dell’Ordine, ogni azione che danneggi, deturpi e ferisca il bene pubblico ed i sentimenti di educazione civica e di civiltà che questa comunità che la stragrande maggioranza ancora riconosce e conserva.

Per il resto, lasciamo che la politica adempia ai propri diritti e doveri, che l’azione politica amministrativa come quella delle opposizioni si confronti anche se aspramente ma in modo trasparente e democratico e che la libertà di stampa resti a svolgere le sue funzioni di verità, sempre e comunque. Esprimiamo infine gratitudine alle nuove generazioni ed a tutti i cittadini che donano esempi concreti di educazione civica>>.

Da "Rinascita per Bagnara" riceviamo e pubblichiamo