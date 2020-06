BAGNARA CALABRA Somministrazione alcolici: il Comune annuncia ordinanza di divieto dopo le 22.00

Municipio BagnaraNota stampa dell'Amministrazione Comunale in merito agli episodi di teppismo accaduti la notte scorsa a Bagnara Calabra. Nel testo viene condannato il gesto di alcuni sconsiderati, ma allo stesso tempo Sindaco e Giunta si dicono indignati dal comportamento di chi usa le criticità del momento per attaccare politicamente chi siede oggi a Palazzo Municipale, e adesso resta in silenzio di fronte a questo scempio. Di seguito il comunicato.

<<Anche in questo caso la responsabilità è in capo all'Amministrazione Comunale! Si, perché a tutt'oggi non è stata emessa apposita ordinanza sia per la vendita di bevande in vetro che per il divieto assoluto di somministrazione di alcolici a partire dalle ore 22:00.

Il Sindaco confidava nel senso di appartenenza della comunità e nell' amore verso il nostro territorio. A ben vedere questa fiducia è stata mal riposta, per questo motivo l'ordinanza verrà fatta e con urgenza soprattutto contro chi deturpa il nostro paese da poco ripulito con enormi e straordinari sacrifici economici. Siamo indignati di fronte questo scempio, ma lo siamo ancora di più per il semplice motivo che il tutto passa nel silenzio assoluto, nell'indifferenza totale di chi usa le criticità del momento per attaccare politicamente chi siede oggi a Palazzo Municipale!

Nessuna parola contro chi dimostra quotidianamente di violentare il territorio, contro chi pensa di essere il furbo di turno. Niente, silenzio tombale! Come Amministrazione Comunale stigmatizziamo con forza e senza rassegnazione questi atteggiamenti irresponsabili ed incivili. Contestualmente invitiamo la parte sana del paese a collaborare affinché con l'impegno di tutti riusciamo a sollevare le sorti di questo paese. Bagnara non merita tutto questo!>>