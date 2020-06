VILLA SAN GIOVANNI "L'Ora Legale" propone di partecipare al Bando “WiFi 4EU”

LOra LegaleL’associazione “L’ Ora Legale”, nasce nella Città di Villa San Giovanni e per questa città lavora quotidianamente per trovare soluzioni di contrasto alla criminalità organizzata alla microcriminalità, alla violenza di ogni genere ed alla crescita sociale della nostra cittadina.

In un’era virtuale nella quale molte delle nostre interazioni sociali non sono più faccia a faccia, ma via sms, facebook, twitter e le diverse piattaforme social, un’era in cui le istituzioni hanno sempre più l’esigenza di restare al passo con il progresso tecnologico, l’associazione L’ora Legale ha deciso di proporre all’amministrazione di Villa San Giovanni la partecipazione al bando promosso dall’Unione europea denominato “ WiFi 4EU”

L’iniziativa WiFi4EU, promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa. Il bando offre ai comuni la possibilità di richiedere un buono per il valore di 15.000 € che andrà a coprire le spese per l’attrezzatura e l’installazione degli hotspot Wi-Fi gratuita e di alta qualità per almeno 3 anni.

L’idea e’ quella di consentire ai nostri giovani di incontrarsi in punti strategici della città, promuovendo questo nuovo modo di socializzare, dando la possibilità gratuitamente, anche ai giovani e meno giovani che non hanno la possibilità di avere accesso ad un collegamento wifi, perseguendo così anche l’obbiettivo di aiuto alle fasce più deboli della nostra cittadini.

Chiediamo quindi all’Amministrazione Villese di voler predisporre al più presto la partecipazione al suddetto bando al fine di non perdere la possibilità di usufruire di uno strumento importante per la nostra città, rendendoci disponibili sin d’ora a collaborare al fine di raggiungere l’ottenimento di questo finanziamento.

Certi di un positivo riscontro cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

L’ora legale