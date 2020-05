BAGNARA CALABRA Emergenza rifiuti e tavolo tecnico, Pistolesi: "teatrino dell'assurdo"

Adone Pistolesi39 mesi dall’inizio del servizio di raccolta differenziata, 36 mesi dall’inizio del “bene comune”, 12 mesi dopo l’Assessore che c’è/non c’è?, % da prefisso telefonico. Inizia così un lungo post su facebook di Adone Pistolesi che commenta l'istituzione di un tavolo tecnico al comune di Bagnara Calabra per affrontare l'emergenza rifiuti.

<<A Voi il “Tavolo Tecnico” - scrive Pistolesi - tra Teatrino Politico/Teatro dell’assurdo, diretto da un dimissionario (vedi stampa) tra incapacità politico amministrativa che è non di un singolo ma di Tutta l’Amministrazione, tra dimissioni e assenze, scarica di deleghe, scarica barile e scarico di responsabilità politiche (parliamo di quelle). Un “matrimonio” in realtà mai “consumato” (tra Ente/Ditta) se non per “corrispondenza” preveggente ma con % di “prestazioni” e parliamo di raccolta differenziata da - prefisso telefonico - , insomma un “matrimonio” da felicemente separati in casa o chissà in “causa”, dove il problema non sono stati ad oggi gli obiettivi da - dover per dovere - raggiungere (contratto e capitolato speciale d’appalto docet), tanto a pagare è stata sempre e solo la cittadinanza>>.

L'esponente di "Rinascita per Bagnara" rincara la dose e sottolinea alcuni passaggi, <<calcisticamente e sportivamente parlando ricorda la Commedia di Oronzo Caná e la sua “Longobarda” ma - dopo 3 anni e ad oggi - in questa commedia politico bagnarese da 3 anni (ripetiamo) a sorridere non è né il paese, né la sua cittadinanza. Sicuramente ad oggi la faccia non l’hanno persa i politici e la politica “esperta e navigata” ce ne vuole, politica che colposamente non ha risposto finanche alle regole ed i regolamenti democratici (tutto agli atti), ma amaramente ha perso il paese e la sua cittadinanza, stressata da innumerevoli annunci disattesi e vessata in igiene, decoro pubblico con un fiume di soldi di tasse e tributi. Detto solo brevemente questo ma con una montagna di carte alle spalle, auguriamo comunque il meglio, sia alla nuova arrivata che forse qualcosa ci costerà ed il meglio, sempre e comunque alla nostra Bagnara ridotta e non da 3 settimane in uno “spettacolo” indegno e indecoroso, tra il lezzo del percolato e la monnezza>>.

Red