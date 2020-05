BAGNARA CALABRA Si lavora per azzerare i cumuli di rifiuti sul territorio: nota stampa dell'Amministrazione Comunale

Rimzione rifiuti Si lavora senza pause per venire fuori da un'emergenza che ormai dura da più di due settimane. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha instaurato un tavolo tecnico su indirizzo del sindaco Gregorio Frosina presieduto e coordinato dal vicesindaco Mario Romeo, con la partecipazione dell'assessore ai lavori pubblici Francesco Oliverio, dal dirigente dell' ufficio ambiente Ing. Antonio Basile, dal dirigente del settore finanziario Dott. Giuseppe Marino, dal coordinatore dei vigili Urbani Pasquale De Marco, dal coordinatore dei servizi di Locride Ambiente Giuseppe Arfuso e con il prezioso supporto tecnico della Dott.ssa Vincenzina Barilà.

Si sono messe in campo una serie di azioni che oltre all'azzeramento dei rifiuti vedrà la pulizia e l'igenizzazione dei siti interessati dai cumuli stradali,inoltre, nei prossimi giorni si provvederà alla pulizia straordinaria delle strade e delle aree verdi ed anche alla disinfestazione e derattizzazione di tutto il territorio. In tempi brevissimi saranno resi noti i nuovi calendari dell'esposizione dei rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali con l'inserimento di un nuovo servizio di ritiro a domicilio dei pannoloni per le persone non autosufficienti e i pannolini per i bambini fino a 3 anni ,si stanno inoltre installando i sistemi di rilevazione degli abbandoni stradali.Tante altre sono le iniziative che il tavolo tecnico sta mettendo in atto, da attuare nel più breve tempo possibile in modo da rendere vivibile e accettabile l' immagine della città per l'ormai imminente estate. Confidando sempre nella collaborazione e nel senso civico di tutti i cittadini.

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Bagnara Calabra