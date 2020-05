BAGNARA CALABRA parte la raccolta pannolini e pannoloni a domicilio

Pannolini e pannoloniPer agevolare tutti i cittadini che necessitano di gestire lo smaltimento di pannolini e pannoloni, il Comune di Bagnara Calabra ha attivato, per le utenze domestiche regolarmente iscritte alla TARI (Tassa Rifiuti), un servizio di raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni. Potranno usufruire del servizio le famiglie con bambini fino a tre anni di età o anziani e disabili.

L’attivazione del servizio, in aggiunta alla normale raccolta differenziata porta a porta, potrà essere richiesto tramite la compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune www.comunebagnara.it nella sezione Servizi Sociali, da consegnare firmato presso l’Ufficio stesso.

Valutata l’ammissibilità della richiesta, l’ufficio preposto provvederà a comunicare al richiedente l’esito della valutazione. In caso di ammissibilità, il richiedente dovrà attenersi al calendario che verrà stilato per la raccolta dei rifiuti. Il conferimento dovrà tassativamente avvenire in sacchi trasparenti ed i rifiuti diversi da quelli in oggetto, nell'ambito del servizio a richiesta, comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge e potrà comportare la sospensione del servizio. Inoltre il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare la cessazione delle condizioni suindicate.

