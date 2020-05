BAGNARA CALABRA Al via la rimozione dei rifiuti a Marinella, Frosina: "l'obiettivo è quello di ripulire al più presto l'intero paese"

Gregorio Frosina - Al via raccolta rifiutiArrivati nella tarda serata di ieri a Marinella i containers che serviranno per la rimozione dei rifiuti depositati nei tiraggi e lungo la Via Marina. La scelta di utilizzare cassoni a tenuta stagna è stata fatta dal Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina per superare le criticità legate all'emergenza rifiuti.

Una volta raccolta la spazzatura all'interno dei containers gli stessi saranno depositati in un sito, individuato nei giorni scorsi, per poi essere conferiti, non appena sarà possibile, in discarica autorizzata. Il Sindaco si è detto fiducioso di poter, almeno per il momento risolvere il problema, ed in fatti già da stamattina si lavora alacremente per rimuovere i cumuli di spazzatura dal quartiere dei Marinella, per poi proseguire nell’intero territorio comunale.

