BAGNARA CALABRA Rifiuti, il Sindaco dichiara lo stato di Emergenza Sanitaria su tutto il territorio comunale

Frosina Il Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina con apposita ordinanza ha dichiarato l'emergenza sanitaria su tutto il territorio comunale. Il provvedimento prevede un piano straordinario di interventi che consentirà il graduale azzeramento dei cumuli di rifiuti.

Come anticipato nei giorni scorsi da CostaViolaNews.it saranno utilizzati dei cassoni dove sarà depositata la spazzatura in attesda del conferimento in discarica.

Di seguito la nota stampa del Comune