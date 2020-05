Emergenza rifiuti, Falcomatà dopo l'incontro a Catanzaro: "fatto passo in avanti, ma continueremo a vigilare"

Falcomatà a Catanzaro Si è conclusa poche ore fa la riunione sui rifiuti a Catanzaro. Abbiamo ottenuto qualche passo in avanti rispetto al piano previsto dall'ordinanza regionale, inizialmente per nulla favorevole per la nostra Città Metropolitana.

Nello specifico uno spazio in più di 60 tonnellate al giorno in discarica per smaltire gli scarti e la possibilità di scaricare 180 tonnellate d'indifferenziato in Puglia. Buone notizie ma vigiliamo che la filiera non si blocchi di nuovo. E naturalmente che queste variazioni non comportino alcun costo in più per i cittadini. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.