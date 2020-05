REGGIO CALABRIA Neri: "Rifiuti in Puglia? film già visto. La Regione tolga subito i rifiuti senza costi aggiuntivi, sono a rischio la salute pubblica e la tenuta sociale"

Armando Neri«Apprendiamo dalla stampa che la Regione ha rispolverato l’idea di spedire in Puglia i rifiuti che, da settimane, giacciono accatastati di fronte alle nostre case e sulle nostre strade. E’ ritenuta la soluzione migliore? Bene, la si metta subito in pratica, nonostante sia la stessa che, ormai da anni, rimbomba sempre uguale fra le stanze della Cittadella di Catanzaro».

E’ quanto afferma, in una nota stampa, il vicesindaco Armando Neri che aggiunge: «L’opzione di portare i rifiuti in Puglia è un film già visto e sentito ma, se così si è deciso, lo si faccia immediatamente. Noi amministratori, insieme ai cittadini, abbiamo finito anche l’ultima goccia di pazienza. La misura è ormai colma. I pericoli per la salute sono altissimi, così come quelli sociali. Nelle ultime ore, alcuni incivili, hanno addirittura iniziato ad appiccare il fuoco ai sacchi d’immondizia assembrati davanti ai portoni. Non c’è più tempo da perdere, la Regione Calabria intervenga subito, qui si rischia una tragedia».