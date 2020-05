BAGNARA CALABRA Concetta Zoccali (Delegata all'edilizia scolastica e allo Sport) lascia la maggioranza

Concetta Zoccali La consigliera comunale Concetta Zoccali, delegata all'edilizia scolastica e allo sport, lascia il gruppo di maggioranza con una lunga lettera inviata al Sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina. Alle base delle motivazioni la mancanza di < >. Ideali, che a detta della Consigliera Comunale erano alla base della lista e che l'avevano convinta a fare parte del gruppo "Bagnara Bene Comune".

Nella missiva Concetta Zoccali ribadisce di <<aver lavorato per sostenere al massimo l'attuale Amministrazione mettendo a disposizione la mia caparbietà, la mia ostinazione nel raggiungere gli obiettivi condivisi e la voglia di fare squadra, con umiltà e correttezza. L'impegno non è mancato - insiste - e anzi ci ho provato in tutti i modi, per i mio paese, per la mia famiglia, per i cittadini, ma soprattutto per i miei figli che purtroppo dovranno crescere in un paese dove ormai vengono meno il rispetto, la riconoscenza, la lealtà, le promesse fatte e mai mantenute>>. Non manca qualche stoccata riferita evidentemente a chi ha promesso e poi non mantenuto, <<gli accordi presi vanno rispettati - afferma la Zoccali - perchè la parola data vale quanto la dignità di una persona. Per fare questo serve coraggio. Ognuno con le proprie responabilità, ed io non nascondo le mie>>.

Va giù pesante la delegata all'edilizia scolastica e allo sport annunciando che "questo non è più il mio posto, non ci sono più le condizioni per completare il mio percorso in questa maggioranza. Passerò dunque all'opposizione avendo sempre cura di perseguire il supremo interesse dei cittadini>>. Dopo Rocco Dominici lascia il gruppo di maggioranza anche Concetta Zoccali, ed i bene informati dicono che probabilmente è solo l'inizio di un di un disimpegno che nelle prossime settimane verdrà coninvolti altri esponenti della maggioranza.

Car Trip