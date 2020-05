Caos rifiuti, "Bagnara Aperta" stigmatizza il comportamento di alcuni cittadini. "Vicino a Gregorio Frosina"

ba Il gruppo Bagnara Aperta stigmatizza in maniera netta il comportamento di alcuni concittadini che in queste ore hanno dato vita a scene di follia collettiva. L'esasperazione per un problema importante come quello dei rifiuti non può portare a gesti simili.

''Riteniamo che i problemi si debbano affrontare in maniera civile e non si debba mai trascendere. Abbiamo disapprovato e criticato anche aspramente l'azione politica di questa amministrazione riguardo la gestione dei rifiuti, ma oggi, dopo una vicenda così dolorosa il gruppo Bagnara Aperta é vicina e porge il proprio sostegno al sindaco Gregorio Frosina. Oggi abbiamo assistito ad una pagina nera per la nostra Bagnara.''