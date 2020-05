BAGNARA CALABRA Piazzale Musella nel degrado più totale, Pistolesi: "da anni denunciamo inefficienze e storture"

Piazzale Musella nel degrado più totale

Torniamo con Adone Pistolesi sul tema dello stato di abbandono del territorio comunale di Bagnara Calabra con in primo piano il tema della raccolta dei rifiuti. Molte le segnalazioni alla redazione di CostaViolaNews sulle aree abbandonate del territorio comunale ormai adibite a discarica in un contesto nel quale, gli obblighi contrattuali delle società addette alla raccolta differenziata, non sembrerebbero essere rispettati.

