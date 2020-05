PALMI Riprendono i controlli contro l'abbandono di rifiuti

Controlli a Palmi cntro labbandono di rifiuti In queste settimane di emergenza in cui la nostra Polizia Locale e le forze dell'ordine erano impegnate in altri tipi di controlli, quelli sul territorio, per il contrasto all'abbandono dei rifiuti, hanno subito dei rallentamenti. Da oggi, questi controlli sono ricominciati.

Troviamo sconcertante che si debba sempre "vigilare" affinché non si verifichino abbandoni di ogni genere sul nostro territorio. Abbiamo gli strumenti per fare una raccolta differenziata consapevole e puntuale, per evitare che la nostra città diventi una "discarica" eppure si continua a deturparla a dispetto di chi lavora per mantenerla pulita. Siamo fieri del lavoro fatto fino ad ora poiché ci ha permesso di alzare le percentuali di differenziata in smaltimento e vogliamo ringraziare tutti quei cittadini che con grandissimo senso di responsabilità, in questi mesi, hanno contribuito a fare una raccolta differenziata impeccabile. E ci vergogniamo fortemente di pubblicare queste immagini che sviliscono il lavoro di tutti. Laddove il senso civico è assente, arriveranno le multe. Rispettare il nostro territorio è un dovere se non riesce ad essere un modo di vivere.

Così il sindaco Giuseppe Ranuccio sul profilo social del Comune di Palmi.