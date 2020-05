Il Comune di Palmi aderisce al "Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione attiva”

Comune di PalmiIl Comune di Palmi, facente parte dell’Ambito territoriale n.2 (Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara) – Comune Capofila Rosarno, ha aderito all’Avviso pubblico n. 3/2016 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione attiva”.

Il programma PON, cofinaziato dal Fondo Sociale Europeo, è finalizzato all’attuazione di interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, basati sull’inclusione attiva, sociale, lavorativa e sull’innovazione sociale, attraverso una maggiore efficacia della misura nazionale di contrasto alla povertà (SIA/REI).