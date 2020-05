Lungomare allargatoDa stasera, e per tutto il fine settimana, il Lungomare di Reggio Calabria si “allarga” e diventa isola pedonale per consentire a tutti i cittadini di avere più spazio a disposizione per fare attività sportiva e motoria.

"Lo facciamo - afferma il Sindaco Giuseppe Falcvomatà - per evitare assembramenti e riuscire a mantenere meglio il distanziamento sociale. Ma lo facciamo anche per continuare a riprenderci i nostri spazi. Mi raccomando - conclude - siate responsabili, la partita contro il COVID non è ancora finita".