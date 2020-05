Anche a Villa riapre il mercato settimanale

Pietro Caminiti - VillaVILLA SAN GIOVANNI - Con ordinanza Sindacale n° 224 del 6/maggio/2020 è stata disposta, in via sperimentale, l’apertura mercato settimanale per le giornate del 7 e 14 maggio 2020 per le sole attività dirette alla vendita dei generi alimentari, consentite dal DPCM del 26 aprile 2020, a condizione che venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale.

Il mercato settimanale si svolgerà in via Giovanni Trecroci dalle ore 7.00 alle ore 13:00, con l’ausilio dei dipendenti comunali è stata predisposta tutta la segnaletica orizzontale al fine di evitare gli assembramenti e per garantire la necessaria distanza tra gli operatori, infatti gli stalli che verranno assegnati sono stati creati ad una distanza di quattro metri proprio per evitare l’accalcarsi degli utenti.

In via Giovanni Trecroci all’incrocio con via Fontana Vecchia Cannitello è stata predisposta l’area di attesa per l’ingresso al mercato che sarà gestita dalla Polizia Locale che, anche con l’ausilio delle Guardie per l’Ambiente, provvederà a contingentare l’accesso ai banchi di vendita consentendo solo ed esclusivamente l’accesso pedonale ad un massimo di due persone per nucleo familiare, gli utenti avranno l’obbligo di indossare guanti e mascherine, rispettare le norme igienico sanitarie, non toccare la merce in vendita, rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, non creare assembramenti nell’area e difronte i banchi di vendita utilizzando i percorsi separati di ingresso e uscita dall’area.

La riapertura parziale in via sperimentale del mercato settimanale rappresenta un inizio per il rilancio anche di questo settore seppur limitato ai soli esercenti del comparto alimentare, è di fondamentale importanza adattarsi alla nuova realtà che sicuramente ha sconvolto in questi mesi la routine a cui eravamo abituati, ma rispettando, sempre e comunque, le misure di prevenzione igienico-sanitarie di sicurezza e il distanziamento sociale sono certo che riusciremo ad adattarci e far ripartire il motore produttivo del nostro paese.

L’ Assessore delegato - Pietro Maria Fortunato Caminiti