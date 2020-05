Coronavirus. Conte: "Le misure degli enti locali meno restrittive sono illegittime"

Giuseppe Conte

In base a dei criteri scientifici, che il ministero della Salute emanerà nelle prossime ore, si potrà anche attuare "un differenziamento geografico" nell'allentamento delle misure anti-Covid, "ma guidato da precisi presupposti scientifici e non rimesso a improvvide iniziative di singoli enti locali". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera.