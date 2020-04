PALMI Ordinanza Santelli, il sindaco Giuseppe Ranuccio: "la salute prima di tutto, no ad aperture imprudenti"

Giuseppe Ranuccio "Ritenendo illegittima, nonché imprudente e frettolosa l'ordinanza diramata in tarda serata dalla Governatrice Santelli", così sui social il sindaco Giuseppe Ranuccio che ha firmato un'ordinanza che prevede la non applicazione di quanto in essa contenuto.

"Abbiamo a cuore - continua il primo cittadino - il bene primario della salute pubblica, per questo motivo ci opponiamo a tutto ciò che possa costituire pericolo per essa. In sostanza, abbiamo deciso di non applicare quanto previsto dall'ultima ordinanza regionale (n. 37 del 29 Aprile). Su tutto il territorio comunale, fino al 3 Maggio, restano vigenti il DPCM del 10 Aprile, le ordinanze regionali n. 29 del 13 Aprile, n. 32 del 17 Aprile e n. 36 del 24 Aprile, nonché l'ordinanza sindacale del n. 41 del 28 Aprile".

In basso il testo completo dell'ordinanza

