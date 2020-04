Da domenica scorsa è online la pagina FacebookBforReggio

bfrDa domenica scorsa è online la pagina FacebookBforReggio, nata su iniziativa di un Comitato di cittadini di Reggio Calabria, che ha ritenuto essenziale, in questo momento storico, creare un luogo virtuale di ascolto delle necessità e di confronto e dibattito su temi rilevanti. Obiettivo principale è quello di raccogliere idee e proposte per un progetto di rinascita e di sviluppodella “Città Mediterranea”, che possa restituire a Reggio la sua Bellezza, la sua Storia e la sua Dignità.

La pagina ha ottenuto, in pochissime ore, uno straordinario riscontro in termini di partecipazione e visualizzazione dei contenuti, confermando l’esigenza da parte dei Reggini di avere un ruolo di cittadinanza attiva nelle scelte per il futuro della propria Città. Il Comitato, attraverso questa iniziativa, ha voluto offrire la possibilità di costituire, in modo partecipato e responsabile,una solida e valida alternativa per l’amministrazione comunale, appellandosi ai cittadini che per lealtà, competenza, passione, affidabilità e cuore, ritengano doveroso andare in soccorso alla Città.

Per il ruolo di guida in questo percorso virtuoso il Comitato ha individuato Giuseppe Bombino, docente dell’Università Mediterranea con importanti esperienze amministrative, voce autorevole della Città per competenza e capacità, cultura e coraggio, concretezza e creatività, integrità ed esperienza. La pluralità della partecipazione a BforReggio dimostra come sia trasversale e allargato, al di là dell’appartenenza politica, culturale e professionale, l’interesse sulla figura di Giuseppe Bombino, come candidato alla carica di Sindaco. Dal quadro che emerge, appare auspicabile un’attenta valutazione da parte delle forze politiche.

L’appello di BforReggioè stato accolto da Bombino, che, con entusiasmo, ha dato la massima disponibilità, certo che “Reggio non possa più aspettare”. In questa direzione, il Comitato confidache, con l’ufficializzazione della candidatura da parte del Professore Bombino, si possa lavorare concretamente alla realizzazione di un programma elettorale per le prossime elezioni comunali, includendo quanto emergerà nella pagina appena creata.

E’ quantomai necessario attivarsi,mentre il mondo è in attesa, perché questa città, già fragile prima dell’emergenza sanitaria, rischia di non riuscire a rialzarsi a causa della conseguente crisi economica. La delicatezza di questo momento chiama la Politica seria e lungimirante a scendere in campo per essere concreta come mai prima d’ora, fuori dagli schemi stantii di interessi e di tradimenti, operando con massima trasparenza e assoluta integrità.

Per il Comitato BforReggio - La portavoce Chiara Parisi