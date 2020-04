"Bagnara Aperta" esprime solidarietà e vicinanza al sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà per il vile atto che ha colpito la fondazione

Bagnara Apertal gruppo Bagnara Aperta convinto da sempre che tutti i gesti ignobili debbano essere sempre condannati e stigmatizzati, vuole far sentire la propria vicinanza al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà per il vile atto che ha colpito la fondazione intitolata al padre Italo, rammentando a tutti che la stessa negli anni si è resa protagonista di eventi per la realizzazione di progetti importanti e soprattutto per il finanziamento della ricerca scientifica.

Ricordiamo e sottolineiamo inoltre che il Prof. Italo Falcomatà, persona seria, pacata, onesta e sempre al servizio dei suoi concittadini è patrimonio di Reggio Calabria e di tutti i reggini.