Riflessioni sulle scuole cittadine: nota stampa di "Bagnara Aperta"

A - Scuola PorelliBAGNARA CALABRA - Il gruppo Bagnara Aperta che ha volutamente in queste settimane tenuto i toni bassi nel dibattito politico cittadino per senso di responsabilità verso la cittadinanza costretta a vivere in casa per l’epidemia COVID-19, vista la prossima riapertura graduale delle attività lavorative ed il ritorno ad una normalità controllata, torna a svolgere il proprio ruolo politico propositivo. Con il presente comunicato pone all’attenzione del sindaco, della giunta e di tutti i consiglieri comunali alcune riflessioni sulle scuole cittadine.

Negli ultimi due anni la gestione delle strutture scolastiche e la programmazione degli interventi per consentire agli studenti di poter accedere in sicurezza e poter espletare il proprio diritto allo studio è stata fallimentare, tanto da far slittare di diverse settimane l’inizio dell’anno scolastico. Questo è uno dei motivi che ci spinge a sollecitare l’attuale amministrazione comunale a lavorare fin da subito per arrivare all’inizio dell’anno scolastico prossimo venturo in condizioni ottimali.

Sappiamo con certezza che i nostri ragazzi, come del resto quelli di tutta l’Italia concluderanno il proprio anno scolastico a casa, con lezioni virtuali e non torneranno sui banchi di scuola almeno fino alla fine di settembre 2020.

Chiediamo quindi che si riprendano i lavori di adeguamento strutturale che interessano il Plesso Paolotti nella frazione Porelli, chiaramente con i dovuti accorgimenti per tutti i lavoratori che dovranno lavorare in condizione di massima sicurezza.

Chiediamo altresì che si verifichino le condizioni degli altri edifici scolastici e si provveda fin da subito ad effettuare i lavori per renderli funzionali ed accessibili a studenti e personale scolastico.

Invitiamo altresì, a tenere d’occhio i vari decreti governativi, che potrebbero in questi giorni dare dei contributi per l’edilizia scolastica, a cui sarebbe importante parteciparvi per mettere in sicurezza ed a norma alcuni plessi cittadini.

In questo momento di difficoltà sociale evidente, abbiamo l’opportunità ed il dovere di dare delle risposte ai cittadini ed in primis ai nostri ragazzi. Proprio per questo, con tutto questo tempo a disposizione non sarà più tollerabile non essere pronti ad inizio anno scolastico.

Con il presente comunicato vogliamo rivolgere a tutta la cittadinanza la raccomandazione di attenersi ai decreti legislativi e per i lavoratori che torneranno a lavorare nelle prossime settimane di usare tutte le precauzioni per salvaguardare la propria salute e quella dell’intera comunità.