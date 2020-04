Sostegno della pesca e della tutela degli ecosistemi marini, Bagnato: “sarebbe opportuno che la Regione Calabria si confrontasse con le organizzazioni di categoria prima di emanare bandi”

a - Vincenzo Bagnato<<La Regione Calabria, oggi più che mai, così come fatto dalla commissione Europea e dal MIPAAF, prima di emanare e pubblicare qualsiasi provvedimento o bando destinato al settore, deve assolutamente confrontarsi sia con le Organizzazioni di categoria rappresentative del settore, ma soprattutto con i pescatori per avere reale contezza delle condizioni in cui sono costretti a lavorare. Senza che questo accada, le nostre marinerie, già ampiamente vessate e martoriate, rischieranno seriamente di scomparire nel giro di pochissimo tempo>>.

Con queste parole il Consigliere Comunale Vincenzo Bagnato commenta il bando (http://www.costaviolanews.it/index.php/politica/21408-pubblicato-bando-a-sostegno-della-pesca-e-della-tutela-degli-ecosistemi-marini) pubblicato dalla Regione Calabria a sostegno della pesca e della tutela degli ecosistemi marini. “La Regione Calabria – continua Bagnato - così come stanno facendo le altre Regioni Italiane (vedi regione Sicilia in primis), vista l’attuale emergenza COVID-19, dovrebbe seriamente pensare di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza della pesca calabrese e formalizzare un fermo dell’attività con relativo stanziamento immediato di un fondo destinato alle imprese di pesca>>.

Il Consigliere Comunale Vincenzo Bagnato, da esperto conoscitore del mondo della pesca, conclude il suo intervento ricordando che <<le OP, in quanto primi portatori di interesse collettivo, devono avere la priorità assoluta, così come recentemente ribadito dalla commissione europea>>.

Red