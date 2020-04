VILLA SAN GIOVANNI L'Amministrazione Comunale ha incontrato gli imprenditori del settore turistico-balneare

litorale villa L’amministrazione comunale ha incontrato in videoconferenza gli imprenditori del settore turistico-balneare per discutere degli scenari della stagione estiva 2020. Gli operatori hanno tutti manifestato la volontà di montare i propri stabilimenti balneari ed hanno avanzato richiesta di agevolazioni in considerazione della situazione di emergenza e dei dubbi collegati ai possibili effetti economici negativi che le norme di distanziamento sociale potranno avere sulle attività.

In particolare l’amministrazione ritiene possa essere accoglibile l’istanza di destagionalizzazione dei periodi di concessione per venire incontro alle esigenze delle strutture, nonché l’auspicio di sospensione ovvero riduzione del canone concessorio demaniale annuale e dell’addizionale regionale per ammortizzare i possibili effetti della crisi del settore. Non appena il quadro regolamentare del settore sarà più chiaro a seguito dell’emanazione delle direttive nazionali e regionali, l’amministrazione, anche con il supporto degli uffici competenti, incontrerà nuovamente gli operatori per l’enucleazione di un percorso condiviso per semplificare ed accelerare l’iter procedimentale burocratico.