"Bagnara Aperta" su caso coronavirus a Bagnara: "assurde e gravi le dichiarazioni dell’assessore che sembra cadere dalle nuvole"

a -Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta a seguito della comunicazione del sindaco che confermava il primo caso positivo a COVID-19 nel territorio comunale e le successive dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici ritiene di dover fare alcune considerazioni.

Per prima cosa vogliamo augurare pronta guarigione al nostro concittadino, auspicando che nessuno voglia entrare nella sua sfera privata alimentando una sciagurata caccia alle streghe, saranno gli organi preposti a vigilare affinché tutto proceda per il meglio.

Nell’intervista concessa a Costaviolanews l’assessore comunale lamentava una mancata comunicazione dell’ASP reggino, affermando che erano venuti a conoscenza del fatto dopo la diretta facebook del sindaco metropolitano Falcomatà. Continuava il suo exursus sulla vicenda parlando del medico curante che avrebbe riferito che il suo assistito era in isolamento domiciliare già da parecchi giorni, comunicando inoltre che il soggetto positivo, da notizie ricevute non aveva avuto contatti con nessuno.

Quello che ci sfugge è un particolare fondamentale per la gestione dell’emergenza COVID-19. Presumendo che il nostro malaugurato concittadino abbia correttamente registrato presso gli uffici comunali il suo rientro nel proprio domicilio, vorremmo capire perché gli organi comunali preposti non lo hanno monitorato giornalmente come si fa con chi rientra e fa quarantena nel territorio comunale, e soprattutto con i soggetti potenzialmente a rischio. Vorremmo capire perché non erano a conoscenza di un secondo tampone che sarebbe stato effettuato a breve.

Riteniamo assurde e gravi le dichiarazioni dell’assessore che sembrava cadere dalle nuvole, come se questo signore fosse piombato improvvisamente sul suolo comunale.

A questo punto tutti i cittadini bagnaresi si aspettano di conoscere la verità, per questo chiediamo al sindaco di fare chiarezza sull’accaduto e soprattutto che sia lui l’unica voce a comunicare con la cittadinanza per le questioni riguardanti l’epidemia e non tante voci discordanti che non fanno altro che gettare il panico sulla popolazione.