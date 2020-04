SCILLA Bagarre sui buoni spesa e doccia fredda sui debiti del Comune

Comune - ScillaUn botta e risposta mediatico si è consumato in questi giorni tra l’ex sindaco Pasqualino Ciccone ed il dirigente Antonio Costa, membro della terna prefettizia reggente il Comune di Scilla, disciolto per infiltrazioni mafiose nel 2018 ed i cui diciotto mesi di commissariamento sono stati ulteriormente prolungati a causa del coronavirus. Oggetto della diatriba le tempistiche legate all’emissione dei buoni spesa stanziati in favore delle famiglie bisognose per l’emergenza sanitaria.

Troppo “fredda, burocratica e tardiva” la gestione secondo l’ex sindaco, in un suo post al vetriolo nei riguardi dei commissari. Una normale tempistica relativa all’attività “istruttoria necessaria a garantire una distribuzione equa dei fondi” controbatte sulla stampa il dirigente, richiamando le graduatorie già pubblicate sul sito istituzionale del Comune. Quasi immediata la contro risposta di Ciccone, il quale, sempre in un post, esprime la propria soddisfazione, attribuendosi il merito di avere sbloccato ed accelerato le tempistiche comunali, con la pressione generata dal suo intervento. Il tutto condito da un’accesa bagarre sui social network, la cui piazza virtuale ha nuovamente rivelato un’opinione pubblica scillese politicamente divisa in fazioni, adesso acuite ancor più dai disagi legati alla quarantena.

Un dato incontrovertibile è invece la doccia fredda rappresentata dalla delibera n.45/2020 dello scorso mercoledì, la quale richiama bruscamente alla realtà gli Scillesi sulle finanze cittadine. Dalla fine di quest’aprile il Comune di Scilla sarà gravato ogni mese da due rate, per un totale di trentacinquemila euro, riguardanti il piano di rientro dai debiti contratti per le utenza elettriche. Il piano si si protrarrà per trentaquattro mensilità, praticamente sino alla fine del 2022. Solo di bolletta della luce infatti da gennaio 2014 a novembre 2019 il Comune ha cumulato 967.404,40 euro di debiti. Un ulteriore fardello che obbligatoriamente limiterà l’operatività dell’ente nel prossimo futuro. Risollevare le sorti di Scilla era già prima un compito di per sé difficile, la perla della Costa Viola bella di fama e di sventura è stata sottoposta nel breve volgere di un quinquennio a ben due commissariamenti. Ora è ancora più schiacciata dai debiti pubblici e nel privato ha un’imprenditoria messa in ginocchio, in un 2020 che si annuncia per il turismo come una anno senza estate.

Francesco Ventura