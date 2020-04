Galimi, PD: "Aprire aree verdi comunali ai soggetti autistici"

Bimbi autistici In questa situazione di estrema difficoltà sembra sia difficile, complicato, pensare agli ultimi, ai bisogni di tanti svantaggiati. Le restrizioni imposti dai vari DPCM e le ordinanze di molti sindaci, hanno finito per aggravare le condizioni psichiche di tanti soggetti affetti dallo spettro autistico e delle loro famiglie.

L’impossibilità per questi ragazzi di usufruire degli spazi quotidiani e di interventi mirati, quali frequenza di piscine, centri di riabilitazione, palestre, hanno finito per interrompere la loro terapia, condizionandone i comportamenti quotidiani. Si pensi quanto diventa drammatico per ogni famiglia, far restare “chiusi” in appartamenti di pochi metri quadrati, quanti registrano disturbi di tale portata.

Come gruppo consiliare del PARTITO DEMOCRATICO di Cinquefrondi, condividiamo le preoccupazioni di queste famiglie e già, lunedi, in uno spirito di pura collaborazione, porteremo all’Amministrazione comunale, la proposta di aprire la Villa comunale ai soggetti interessati. Si tratta di consentire l’utilizzo di queste aree verdi ai ragazzi e, massimo a due componenti della famiglia. Naturalmente andranno rispettate le distanze sociali, mentre dovrebbe cadere l’obbligo della mascherina per i portatori di questo spettro. Sara’cura dei genitori ponderare tale obbligo, considerando che molte volte diventa impossibile farla indossare. Facendo un paradosso, si potrebbe pensare quanto darebbe fastidio a tutti noi, l’obbligo di camminare con un grande maglione di lana in pieno ferragosto.

Se riuscissimo a sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali per deliberare aperture del genere, scriveremmo belle pagine di vera sensibilità.